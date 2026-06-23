Две момичета намериха и върнаха портфейл с голяма сума пари на болна жена

Стопкадър бТВ

Две деца от Враца намериха и върнаха портфейл с голяма сума пари на болна жена. Момичетата в осми клас - Ния и Никол, са възпитанички на средно училище „Христо Ботев“ в града. Те намерили портфейла преди няколко дни.

„Разхождахме се в центъра на града и просто го намерихме на една пейка. Помислихме, че може да е на хората около пейката и ги разпитахме. Оказа се, че не е техен“, разказа за бТВ Никол.

„В портфейла имаше бележка, на която бяха изписани името на жената, ЕГН и IBAN, имаше и разписки от сметки. Опитахме се по имената да я намерим във Facebook, но и това не проработи И отидохме в районното“, сподели Ния.

Момичетата предават намерения портфейл на органите на реда. От тях разбират, че сумата е голяма – по думите на Никол около 1000 евро.

Впоследствие се разбира, че жената е от село в община Криводол — село Добруша. Всичко се е случило преди няколко дни, а директорът на училището на момичетата разбира за историята едва вчера.

„Едва вчера телефонът ми звънна от непознат номер. Вдигнах и се обади възрастна жена, която се представи - от село Добруша, Кръстина. Тя ми сподели историята с молба да даде публичност на този подвиг на децата от „Христо Ботев“, раказа Красимир Богданов.

„До момента те дори не бяха разказали на съучениците си за това добро, което са направили. Ние, разбира се, като училищно ръководство искаме да покажем техния пример, да го дадем за пример на всички останали и в края на учебната година да ги наградим за добрата постъпка, която са направили“, коментира още той.

Момичетата не се чувстват герои, като според тях всеки би трябвало да постъпи точно така.

Приятелите им обаче се учудили, че са отишли до полицията. Част от реакциите били: „Взимайте парите, как така ще ги давате, купете си нещо“.

“Но на нас изобщо не ни мина през ума да направим такова нещо. Защото така сме възпитани явно от малки и такъв пример са ни дали“, споделя Никол.

Двете с Ния искат да учат право и да останат добри хора.

Редактор "Екип на Петел",

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