Две момичета пострадаха тежко с е-тротинетка в Перник, едното е със сътресение и кръвоизлив в мозъка

снимка: МВР

Oве момичета са пострадали при падане от електрическа тротинетка в Перник.

Инцидентът е станал на 11 юли вечерта в квартал "Изток". По данни на свидетели едното момиче е управлявало тротинетката, а другото се е возело на нея. Двете са се движели с висока скорост и без каски.

Пострадалите са настанени в столично лечебно заведение с различни травматични увреждания. Едното от момичетата е с мозъчно сътресение и кръвоизлив в мозъка. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата, предаде БНР.

Предстои да бъдат предприети и административно-наказателни мерки спрямо родителите на непълнолетните момичета. От ОДМВР – Перник за пореден път апелират към родителите да упражняват постоянен контрол при използването на индивидуални електрически превозни средства от техните деца.

От полицията напомнят, че електрическите тротинетки не са играчка, а управлението им с висока скорост, превозването на втори човек и неспазването на правилата за движение значително увеличават риска от тежки инциденти.

Редактор "Екип на Петел",

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