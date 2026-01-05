Две нови жертви на пътя у нас през последното денонощие

Пиксабей

Двама души са загинали и девет са ранени при шест тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 14 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 40 катастрофи с девет загинали и 49 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат четири повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!