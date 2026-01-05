Две нови жертви на пътя у нас през последното денонощие
Двама души са загинали и девет са ранени при шест тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В София са регистрирани 14 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.
От началото на месеца са станали 40 катастрофи с девет загинали и 49 ранени.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат четири повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., предаде БТА.
