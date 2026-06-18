Две от децата са с опасност за живота след катастрофата с 15-годишен зад волана, вдигнаха въздушни линейки

кадър: БНТ

Тежка катастрофа с пет пострадали деца в Горна Оряховица тази нощ. Зад волана е бил 15-годишен, който е взел колата на баща си. Тежко е състоянието на две от децата и затова те бяха транспортирани в столичната болница "Пирогов".

Четири от пострадалите момчета тази нощ са приети във Великотърновската болница. Две от тях са в тежко състояние, с опасност за живота и се транспортират с два хеликоптера към болница "Пирогов" в София. Първата въздушна линейка излетя от Велико Търново около 10:30 часа, а след малко трябва да кацне и втора, която ще транспортира 15-годишното момче. Другите две пострадали деца остават в неврохирургията на Великотърновската болница, предава БНТ.

Екип на медията успя да разговаря с бабата на едно децата:

БНТ: Друг път така децата взимали ли са колата?

- Не разбирам, не съм била там, не знам нищо.

БНТ: Докторите какво ви казват?

- Нищо не казват докторите.

БНТ: На колко години е Митко?

- На 15.

БНТ: Той ли е карал колата?

- Ами не знам кой е карал, не знам…

Инцидентът е станал на една от малките улици в кв. “Гарата” в Горна Оряховица около 1:30 часа тази нощ. Съседи обаче казват, че не за първи път се случва непълнолетни да тренират уменията си зад волана в късните часове.

- Това, което видях, момчето заклещено - шофьора в кръв, на задната седалка един в безсъзнание - в кръв.

БНТ: Какво се чу?

- Силен тътен. Много силен тътен. Силен тътен и светкавица… и после спря тока.

- Това си е май честа практика да се возят по нощите на бащите с колите, по малките улички. Няма полиция. Тренират, да се учат да карат. Проблемът е в родителите. Дано да им е за урок и на другите след този случай.

По първоначална информация момчето, което е било зад волана на колата е откраднало ключа за колата на дядо си. От Районната прокуратура съобщиха, че е образувано досъдебно производство по случая.

Редактор "Екип на Петел",

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