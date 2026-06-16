Две от пешеходните пътеки по бул. "Мария Луиза" във Варна не отговарят на изискванията

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Две от пешеходните пътеки на булевард „Мария Луиза“ във Варна не отговорят на изискванията. Те не са обозначени правилно нито с вертикална, нито с хоризонтална маркировка. Това съобщи главен инспектор Велико Маринов от „Пътна полиция“ по време на заседанието на Комисията по обществен ред и безопасност на движението към Варненския общински съвет.

Повод за изказването на Маринов беше докладна записка от общинските съветници от ДПС Хълми Белев и Юсмен Юсмен, които искат да се подобри осветлението на някои пешеходни пътеки в града, посочва Радио Варна. Пътният полицай подчерта, че по наредба всички места за пресичане от пешеходци трябва да бъдат добре осветени: „Две от пътеките тип „Зебра“ не са обозначени и сигнализирани както трябва. Те се намират по бул. „Мария Луиза“, в отсечката от бул. „Владислав Варненчик“ до улица „Шипка“.

Тихомир Тимов от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ каза, че ще бъде направено обследване на пешеходните пътеки във Варна, преди приемането на Генералния план за движение.

Двамата общински съветници поискаха също да бъде оформена зона, забранена за спиране пред входа на спешна помощ към МБАЛ „Св. Анна“. По повод това предложение Тихомир Тимов съобщи, че евентуално може да поставят две табели, които да заострят вниманието на шофьорите. Това ще се случи, ако няма възможност за пътна маркировка.

Редактор "Екип на Петел",

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