Две поколения потомци на Ботев: Вземете едно цвете и отидете на паметника му, има ги в цялата страна

кадър bTV

редактор Веселин Златков

В „Преди обед” по bTV се възползваха максимално от присъствието в екипа на потомък на Христо Ботев. В деня, в който честваме 178 години от рождението на великия поет и революционер, репортерът на предаването Александър Ботйов направи включване в ефир с баща си Боян Ботйов от дома му. Така в предаването изява имаха двама потомци на Ботев, при това от различни поколения.

Двамата и друг път са подчертавали, че фамилното име се изписва тъкмо с „й”, защото точно така се е подписвал гениалният им предтеча. Баща и син Ботйови разказаха интересни детайли от живота му, включително и че като учител е писал и задачи по математика. Но дори и в тях Ботев намира начин да прокара идеите си за национално освобождение.

Репортерът Александър Ботйов използва ефира за да отправи послание към зрителите.

„Вземете едно цвете и го занесете на паметника на Христо Ботев, има ги навсякъде. Нека сведем глави, нека чуем тишината”, каза емоционално той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!