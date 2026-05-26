Две пожарни гасиха горящи автомобили на пловдивски булевард
Снимка: Булфото, архив
Два екипа на пожарната гасиха горящи автомобили на бул. „Марица-юг“ в Пловдив, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в града.
Трафикът в района е затруднен.
Инцидентът е станал непосредствено след кръговото кръстовище при Водната палата в посока Пешеходния мост.
Според очевидци автомобилът се е запалил в движение, шофьорът е спрял до паркирани коли, а огънят е обхванал и една от тях.
Частични щети са нанесени на още два автомобила.
