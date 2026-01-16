Две са жертвите на катастрофата с камион по пътя София-Варна, движението остава ограничено

снимка: МВР

Шофьорът и пътник от лекия автомобил са загинали при катастрофата с тежкотоварен камион, станала на пътя София-Варна, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново. Катастрофата възникна по-рано днес в участъка между разклоните за селата Леденик и Момин сбор.

Движението по главния път продължава да е ограничено. Леките автомобили се пренасочват през село Леденик, а товарните през Пушевски кантон, Русаля и Хотница, уточниха от полицията, предаде БТА.

