Две са жертвите на катастрофата с камион по пътя София-Варна, движението остава ограничено

16.01.2026 / 19:57 0

снимка: МВР

Шофьорът и пътник от лекия автомобил са загинали при катастрофата с тежкотоварен камион, станала на пътя София-Варна, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново. Катастрофата възникна по-рано днес в участъка между разклоните за селата Леденик и Момин сбор. 

Движението по главния път продължава да е ограничено. Леките автомобили се пренасочват през село Леденик, а товарните през Пушевски кантон, Русаля и Хотница, уточниха от полицията, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

