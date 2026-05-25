Две са жертвите от тежката катастрофа край Симитли, съобщава Нова телевизия.

Кола, управлявана от 60-годишна жена, се вряза в спрял камион.

По първоначални данни при изпреварване автомобилът се блъснал в друга кола и навлизайки в лентата за насрещно движение, се е ударил в камион, който бил паркиран в отбивка на пътя.

Загинали са 60-годишната жена зад волана и 53-годишният ѝ спътник.

Интензивен беше трафикът по основните пътни артерии в страната след поредицата почивни дни. Най-натоварено традиционно беше движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Припомняме, че от 12:00 до 20:00 часа беше въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали.

"За нас"

