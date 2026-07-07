Две са жертвите при катастрофата между кола и бус на АМ „Хемус“ край Шумен

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Двама са загинали вследствие на тежката катастрофа между кола и бус на АМ „Хемус“, в района на Шумен, която стана по-рано днес, съобщава "Фокус". Заради инцидента е въведена временна организация на движението от и към Варна в засегнатия участък между Шумен и Нови пазар.

Както Блиц писа по-рано, двете превозни средства са се сблъскали челно. Сигналът е получен след 12:00 ч. В лекия автомобил е имало петима пътници, а двама от тях са деца.

По първоначална информация от полицията в Шумен единият автомобил е навлязъл в лентата на другия. Предстои изясняване на причините за катастрофата.

Загинал е водачът, управлявал колата, и пасажерът до него. Другите пътници в автомобила са в тежко състояние и са транспортирани в болница.

Водачът на товарния автомобил е пътувал сам. Той е изкаран в контактно състояние и също е откаран в болнично заведение.

Въведена е временна организация на движението от и към Варна през АМ „Хемус“ в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 (стария за Варна).

Редактор "Екип на Петел",

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