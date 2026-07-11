Две са жертвите в катастрофата край Дупница

Снимка: ЕЦТП

Кола се е ударила в спрял камион, двама души са загинали, трима са ранени. Инцидентът е станал край Дупница, на разклона за село Дяково, съобщиха за Нова телевизия от МВР - Кюстендил.

На място е изпратена и въздушна линeйка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Временно е ограничено движението при км 321 по път I-1 София – Дупница в района на Дупница, съобщават от АПИ.

Обходния маршрут е през АМ "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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