Две са жертвите в катастрофата край Дупница
Снимка: ЕЦТП
Кола се е ударила в спрял камион, двама души са загинали, трима са ранени. Инцидентът е станал край Дупница, на разклона за село Дяково, съобщиха за Нова телевизия от МВР - Кюстендил.
На място е изпратена и въздушна линeйка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Временно е ограничено движението при км 321 по път I-1 София – Дупница в района на Дупница, съобщават от АПИ.
Обходния маршрут е през АМ "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
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