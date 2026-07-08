Две силни земетресения разлюляха Китай

Пиксабей

Китайски сеизмолози регистрираха земетресение с магнитуд 5,0 в югозападната китайска провинция Съчуан, съобщи Китайският сеизмологичен център.

Епицентърът е бил разположен в окръг Гао, град Ибин, на дълбочина 8 километра. Няма съобщения за жертви или щети в Ибин, град с население над 4,6 милиона.

По-късно центърът съобщи за друго земетресение с магнитуд 5,0 в същия окръг, предаде "Труд".

Редактор "Екип на Петел",

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