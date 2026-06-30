Две тайни лица свидетелстват срещу Благомир Коцев

Снимка Булфото

Съдебният процес срещу варненския кмет Благомир Коцев и още четирима души се подновява днес. Материалите са общо 70 тома, двама свидетели са с тайна самоличност, съобщиха от пресслужбата на местния окръжен съд.

Освен Коцев, посдъдими са общинските съветници и негови съпартийци (ПП) Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бившата шефка на канцеларията му Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Коцев и съветниците са с парична гаранция, другите двама - с мярка "подписка". Обвинителният акт включва 12 престъпления, като срещу кмета са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря в ранна пролет поради включването на Стефанов и Кателиев във варненската листа на ПП-ДБ за парламентарните избори.

От съда съобщиха, че по делото пострадали са трима от явните свидетели: директорът на училище „Св. Св. Кирил и Методий", бившият ръководител на проекта за интегриран градски транспорт (визира се Биляна Якова) и директор на дружество, изпълнител на договор по обществена поръчка за приготвяне и доставка на храна (вероятно се има предвид Пламенка Димитрова).

Якова е пожелала да бъде конституирана в процеса като частен обвинител. Предявява иск срещу Коцев за 30 000 евро неимуществени вреди, предаде "Сега".

Съдия-докладчик е Светла Даскалова. Прокурори от Софийска градска прокуратура са Ахмед Кокоев и Георги Иванов.

Коцев престоя в ареста около 5 месеца миналата година. В негова защита се проведоха протести във Варна и София, които постепенно преляха в демонстрации, довели до оставката на правителството на Росен Желязков, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!