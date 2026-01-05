Две тежки катастрофи с двама загинали и моторист с опасност за живота за ден във Варненско

Булфото

Две тежки пътнотранспортни произшествия са станали през изминалото денонощие, около 14 часа, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

В първия инцидент, който се е случил на територията на РУ в Златни пясъци, 28-годишен мотоциклетист е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище. В следствие на удара, младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота.

Двадесет минути по-късно, в района между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия, лек автомобил е самокатастрофирал. Водачът, който е 50-годишен добричлия, е загубил управление над колата си и се е блъснал в крайпътно дърво. От удара, на място са загинали шофьорът и 76-годишната му майка, а другата пътничка - на същата възраст като мъжа, е настанена в реанимация с множество фрактури, без опасност за живота.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

