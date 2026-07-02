Две трети от делата за обида на президента в Турция са срещу журналисти, Ердоган е основен жалбоподател

кадър: Ютуб

Турските журналисти съставляват близо две трети от обвиняемите по дела за обида на президента или на държавни служители за период от седемнадесет месеца, като основен жалбоподател е президентът Реджеп Таип Ердоган.

Това сочат данните от нов доклад на Асоциацията за медийни и правни изследвания, предаде БГНЕС. Прокурорите са използвали публикации в социалните мрежи и медийни репортажи като доказателства в повече от една трета от съдебните заседания. Според организацията това доказва, че наказателните преследвания директно вземат на прицел рутинната професионална дейност на журналистите.

Структура на обвиняемите и дефиниция на делата

Докладът, който обхваща 120 съдебни заседания в периода между януари 2025 година и май 2026 година, установява следния профил на засегнатите лица:

Журналисти и медийни служители: Най-голямата група сред обвиняемите лица.

Политици: На второ място с девет на сто и две десети от случаите.Творци и карикатуристи: Съставляват три на сто и три десети от общия брой.

Делата, свързани с обвинения в обида на президента Ердоган, съставляват четиридесет и три на сто и три десети от наблюдаваните заседания, докато случаите с обвинения в обида на държавни служители възлизат на тридесет и четири на сто. От Асоциацията за медийни и правни изследвания подчертават, че тези съдебни процеси разкриват модел на съдебен тормоз. Неговата цел е заглушаване на критичните репортажи и разследващата журналистика чрез продължителни и повтарящи се дела. "Продължителните наказателни производства могат сами по себе си да служат като възпиращ фактор, принуждавайки обвиняемите да се явяват многократно в съда“, се казва в документа. Като примери за подобен натиск се посочват казусите с журналиста Фуркан Карабай, който се е появил като обвиняем в 15 заседания през отчетния период, както и дългогодишното дело срещу журналистката Седеф Кабаш.

Правна рамка и международни критики

Хиляди хора в Турция биват разследвани, преследвани по съдебен ред или осъждани всяка година за обида на президента съгласно член 299 от Турския наказателен кодекс. Този състав на престъплението предвижда наказание лишаване от свобода до четири години, като присъдите могат да бъдат увеличени с една шеста, ако деянието е извършено чрез медиите. Отделни разпоредби криминализират и обидата на държавни служители. Позовавайки се на решенията на Европейския съд по правата на човека, които установяват нарушения на свободата на изразяване, докладът отчита, че турските съдилища все по-често налагат мерки за съдебен надзор – по-конкретно забрани за пътуване в чужбина. По този начин се оказва натиск върху журналистите, без да се стига до предварително задържане. От общо 32 приключили дела през наблюдавания период: 12 случая са завършили с осъдителна присъда (от които девет са с условни наказания),11 случая са завършили с оправдателна присъда, Останалите дела все още са висящи.

Натиск върху свободата на словото

Член 299 от Турския наказателен кодекс отдавна е обект на критики от страна на защитниците на човешките права и свободата на печата. Според тях той се използва за преследване на журналисти, политици и обикновени граждани за изразяване на критични позиции или дори за непряка сатира спрямо държавния глава.

През 2021 година Европейският съд по правата на човека постанови, че законът трябва да бъде изменен или отменен, заявявайки, че предоставянето на специална защита на президента задушава обществения дебат и потиска инакомислието. Междувременно международните правозащитни организации многократно призоваха турското правителство да преразгледа законодателството. По данни на организацията за мониторинг на свободата на печата "Expression Interrupted", към настоящия момент 22 журналисти се намират зад решетките в Турция. Влошаващата се медийна среда в страната бе подчертана и в Световния индекс за свобода на печата за 2026 година, публикуван от „Репортери без граници“, където страната заема 163-то място от общо 180 нации.

Асоциацията за медийни и правни изследвания е базирана в Истанбул. Тя действа от 2018 година и предоставя правна помощ на лица, чиито права са нарушени, и ги представлява в национални и международни съдебни производства.

Редактор "Екип на Петел",

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