Две версии за инцидента с воден атракцион на плажа в Ахелой

кадър: Петел, илюстративен

Разследващите работят по две версии за тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал, след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип "банан", теглено от джет.

По първоначална информация момчето е ударило главата си в крайбрежните камъни, предаде БНР.

То е в кома в Университетската болница в Бургас. Тази сутрин екип на Министерството на туризма е направил проверка на мястото на инцидента. Очаква се от Морската администрация да дадат подробности малко по-късно днес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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