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Две земетресения от 5,2 и 4,9 по Рихтер удариха Иран

20.07.2026 / 08:44 0

кадър: EMSC

Два земетресения с магнитуда 5,2 и 4,9 по скалата на Рихтер са регистрирани в западната част на Иран. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), пише "Фокус".

Първото земетресение е регистрирано в 06:43 часа българско време време на 75 километра западно от град Кариз, чието население надхвърля 750 хиляди души.

Епицентърът е бил на дълбочина от 2 км.

Второто земетресение е регистрирано на същото място пет минути по-късно. Епицентърът е бил на дълбочина 11 км.

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