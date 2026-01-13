Две земетресения разтърсиха района на италианския град Равена

Снимка: Пиксабей

Две земетресения разтърсиха района на Равена в италианската област Емилия Романя, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Трусовете с магнитуд съответно 4,3 и 4,1 не причиниха жертви и материални щети, но породиха паника в района. Първото земетресение е станало на 7 километра от град Руси в провинция Равена и на дълбочина от 23 километра.

Второто земетресение е станало на 8 километра от Фаенца пак в провинция Равена, на малко разстояние от първото.

Влаковете в района бяха спрени за кратко заради проверка дали земетресенията са причинили щети по железопътните линии. Заради това бяха анулирани и 20 влака.

Земетресенията са рядкост в този район на Италия, припомня АНСА.

