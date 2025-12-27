Две земетресения са регистрирани тази сутрин у нас

снимка: Пиксабей

Две земетресения удариха България днес.



Трус с магнитуд от 2,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Рила.



Данните са на НИГГГ към БАН, а епицентърът е на около 15 километра южно от Долна баня и на толкова от Якоруда на Север. Трусът е регистриран в 10:22 часа днес, допълва Фокус.



По-рано е регистриран още един трус. Той е с магнитуд 2,1 и дълбочина 12 км - на десетина километра от Сърница. Земетресението е от 9:08 часа.

