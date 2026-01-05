Две жени пострадаха при побой вкъщи по Нова година в Балчик и Добрич

Снимка: Пиксабей

Без сериозни произшествия преминаха серията неработни и празнични дни в община Балчик, според данни от Общинския съвет за сигурност, Бърза медицинска помощ, органите на реда.

В ранния следобед на 3 януари силните пориви на вятъра са повалили огромно дърво от резерват Балтата, което е затворило временно републиканския път в отсечката Албена – Кранево. Цяло чудо е, че инцидентът се е разминал само с нарушения в мантинелата, тъй като дървото е паднало върху двете платна и за щастие в този момент не са преминавали автомобили.

В Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ дежурствата са преминали спокойно, с регистрирано едно произшествие – запален контейнер на централната уличка „Димитър Желев“ в следобеда на 31 декември.

Пресцентърът на областната дирекция на МВР - Добрич обобщава, че през празничния период в областта са извършени проверки по линия на наркотични и упойващи вещества, алкохол и скорост, при които са задържани лица за притежание на наркотични вещества и шофиране в нетрезво състояние. Проведена е специализирана полицейска операция, при която са проверени над 1600 МПС и 1900 граждани, с множество съставени актове и фишове за нарушения. Един от тях е в утрото на първия ден от Новата година - около 08:00 ч. в курорта Албена е арестуван мъж, у когото е установен метаамфетамин. Образувано е бързо полицейско производство.

Регистрирани са и случаи на домашно насилие. В ранните часове на 1 януари, около 04:45 ч., служителите на полицията в Албена са задържали 33-годишен мъж. Същият в условията на домашно насилие е нанесъл побой над жена, с която живее на семейни начaла. Вследствие на инцидента пострадалата на 41 години е с контузии.

В новогодишната вечер случай на домашно насилие е регистриран и в Добрич – 34-годишен е задържан за побой над съпругата си. Вследствие на инцидента, 36-годишната жена е с фрактура на ребро и отоци по лицето. По случаите са образувани досъдебни производства, а за друг инцидент от вечерта на 29 декември в балчишкото село Оброчище се извършва проверка. Задържаният е 32-годишен мъж, известен на МВР, който в условията на домашно насилие е отправял закани спрямо родителите си.

В дългата серия почивни дни в Общинския съвет за сигурност са подавани сигнали от различен характер - за липса на улично осветление, заледявания, инциденти с кучета, самокатастрофирал автомобил на 1 януари на улица „Средна гора“ в Балчик.

