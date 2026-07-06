Две жени са с опасност за живота след челен удар на пътя Добрич – Варна, при който пострадаха 7 души, сред които и деца

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", А. Кирова

Седем души, сред които деца, са пострадали при тежка катастрофа на пътя Добрич – Варна. Пострадалите имат различни травми и фрактури.

Две жени са с опасност за живота - едната е на 45 г., пътувала в единия автомобил, настанена е в реанимация, и жена на 61 г., която е пътувала във втория автомобил, която е настанена в болница "Св. Анна" във Варна, предаде БГНЕС.

Инцидентът стана вчера следобед около 16.40 ч. на 3 км от разклона за село Стефаново. Лек автомобил БМВ, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друга кола, управлявана от 36-годишна жена.

Редактор "Екип на Петел",

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