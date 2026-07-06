реклама

Две жени са с опасност за живота след челен удар на пътя Добрич – Варна, при който пострадаха 7 души, сред които и деца

06.07.2026 / 11:54 0

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", А. Кирова

Седем души, сред които деца, са пострадали при тежка катастрофа на пътя Добрич – Варна. Пострадалите имат различни травми и фрактури. 

Две жени са с опасност за живота - едната е на 45 г., пътувала в единия автомобил, настанена е в реанимация, и жена на 61 г., която е пътувала във втория автомобил, която е настанена в болница "Св. Анна" във Варна, предаде БГНЕС.

Инцидентът стана вчера следобед около 16.40 ч. на 3 км от разклона за село Стефаново. Лек автомобил БМВ, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друга кола, управлявана от 36-годишна жена.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама