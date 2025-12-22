Две жени са убити на тротоара във Варна - на 52 и 79 години

Снимка: Булфото

От полицията излязоха с още подробности за тежката катастрофа на Колхозния пазар във Варна.

Две жени са били пометени от беемвето на ул. "Дрин". За момента се знае, че едната от жертвите е на 52 години, а другата - на 79.

Както вече съобщихме, сигналът за инцидента е подаден в 14,42 ч.

Водачът на автомобила, предизвикал самокатастрофата, е откаран в болница без сериозни видими наранявания.

Той е 54-годишен варненец. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тази за наличие на наркотици е взета в болницата, уточняват още от ОД на МВР - Варна.

Все още обаче няма информация какво е довело до самокатастрофата и как точно се е случила.

