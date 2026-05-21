Две жертви и 17 ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Двама души са загинали, а 17 са ранени при общо 17 пътни произшествия в България през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са станали 40 леки катастрофи и пет тежки. Няма загинали, ранени са петима.

От началото на месеца тежките катастрофи в страната са 372, при тях са загинали 28 души, а 446 са ранени. Според данните от началото на годината транспортните произшествията в страната са общо 2085, 155 души са загинали и 2584 са ранени, предава БТА.

