Две жертви на бурята в Швеция

Двама души са загинали в събота в Швеция, съобщиха властите, след като мощна буря удари Норвегия, Швеция и Финландия, оставяйки десетки хиляди домакинства без електрозахранване.

Шведският метеорологичен и хидрологичен институт издаде предупреждения за силни ветрове в големи части от северната половина на страната, след като бурята "Йоханес" достигна територията на Швеция.

Едната жертва е мъж на около 50 години, загинал в района на ски курорта Кунгсбергет в Централна Швеция.

Според информация на полицията в област Гевлеборг, мъжът е бил ударен от падащо дърво. Той е откаран в болница, където е починал от получените наранявания.

По-на север регионалната енергийна компания Hemab съобщи, че един от нейните служители е загинал при инцидент на терен. Шведската обществена телевизия SVT информира, че работникът също е бил затиснат от падащо дърво.

Финландската обществена медия Yle съобщи, че над 120 000 домакинства във Финландия са останали без електрозахранване, като най-силно засегната е западната част на страната.

В Швеция повече от 40 000 домакинства са били без ток, според информация на TT, цитирани от bgonair.bg.

Полетите на летището в Китиля в Северна Финландия бяха временно преустановени, след като силните ветрове избутаха пътнически самолет и по-малък самолет извън пистата и в снежна пряспа. При инцидента няма пострадали.

