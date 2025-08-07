реклама

Две жертви взе за ден морето край Слънчев бряг

07.08.2025 / 08:20 1

Пиксабей

Двама възрастни мъже са се удавили в морето край "Слънчев бряг" на 6 август, съобщиха от полицията.

Около 10:25 ч. спасител на плажа пред известна дискотека в курортния комплекс извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на място медицински екип констатирал смъртта на мъжа на видима възраст между 60 и 70 години, с едро телосложение и рядка прошарена коса.

Около 15:30 ч. спасител на плажа пред хотел в курорта  извадил от морето 93-годишен полски гражданин, който впоследствие починал въпреки оказаната му спешна медицинска помощ. 

Телата на мъжете са откарани в УМБАЛ – Бургас за аутопсия.

По случаите се води разследване, предаде Дарик.

 

1
0
kjk (преди 33 минути)
Рейтинг: 134023 | Одобрение: 15258
Морето се обръща след Илинден!!!Намусен:wassat:УсмивкаДобра помощ са му оказали на ходещия некролог от Полша!?!;)Ухилен:devil: "То си има процедура бе другарю!!!" култова реплика от наш филм!!!УхиленАнгелче:devil:

