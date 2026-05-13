Двегодишна присъда за дилър по делото „Матю Пери“

Посредник, който е помогнал за снабдяването на актьора от сериала „Приятели“ Матю Пери с наркотици в седмиците преди смъртта му от предозиране с кетамин, беше осъден в Калифорния, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Ерик Флеминг беше осъден на две години федерален затвор, както и на допълнителни три месеца под надзор след освобождаването си, след като се призна за виновен в заговор за разпространение на кетамин и разпространение на кетамин, довело до смърт.

Флеминг е четвъртият от общо петима души, осъдени във връзка със смъртта на канадската звезда, който беше открит мъртъв в джакузито на луксозния си дом в Лос Анджелис през 2023 г.

