Двегодишната Натали-Ирен обедини Черно море и Спартак

Кадър Нова Тв

Има моменти, в които футболът остава на заден план. Моменти, в които цветовете нямат значение, а човечността побеждава всичко! Преди по-малко от седмица стартирахме благотворителен търг за фланелката на нашата легенда Живко Господинов – подписана лично от него само дни преди да ни напусне.

Неговата дъщеря Анна Господинова я предостави с една-единствена цел – да помогне в битката за живота на малката Натали-Ирен, дъщеричката на нашия брат Мартен Демирев. За по-малко от седем дни, благодарение на всички вас, бяха събрани 3000 евро. Днес изтеглихме печелившия. И тогава станахме свидетели на нещо, което заслужава огромно уважение. Фланелката беше спечелена от Димитър Пулев и неговия син Ростислав Пулев – добре познати сред организираните привърженици на ПФК Черно море.

Свързах се с Димитър, за да му съобщя добрата новина. Отговорът му обаче ме остави без думи... Той отказа да получи фланелката. Желанието му беше тя отново да бъде пусната на благотворителен търг, за да се съберат още средства за лечението на Натали-Ирен. Това е жест, който показва, че когато става въпрос за живота на едно дете, няма значение кой какви цветове носи, на кой стадион стои и кой отбор подкрепя. Има значение единствено човечността. От името на всички – благодарим Ви! Вашият жест е пример, че доброто съществува и че съпричастността няма клубна принадлежност.

Нека заедно продължим тази битка. Нека помогнем да видим Натали-Ирен жива, здрава и с щастливо детство. Днес по-късно или утре ще бъде качен нов пост в който фланелката ще бъде обявена отново на търг, но този път с наддаване! Респект! Такива постъпки няма как да не бъдат уважавани.

#ДобротоЕЗаразно #ЗаедноЗаНаталиИрен

Редактор "Екип на Петел",

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