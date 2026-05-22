Двете лепти: Тази сутрин почина Руменчо

"С болка ви съобщаваме, че Руменчо почина тази сутрин...

Събраните средства до момента ще бъдат използвани за покриване на разходите в болницата, транспорт и погребение, тъй като в момента семейството няма финансова възможност да покрие разходите по изпращането му...

Кампанията ще остане активна още 24 часа, след което ще бъде затворена.

Благодарим на всички, които до последния ден вярваха, молеха се и бяха до него. Вашата подкрепа означаваше много. Наистина много!

Почивай в мир!", това съобщиха от Двете лепти.

15-годишното дете страдаше от онкологично заболяване и за лечението му в Германия бяха събрани средства от много хора.

