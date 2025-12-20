реклама

Движение "Трети март" става партия, приемат Румен Радев за неформален лидер

20.12.2025 / 14:05 1

кадри Фейсбук, Нова нюз

Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия, като днес в Несебър беше обявено създаването на инициативен комитет за учредяване на партия "Трети март“. Председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация, предаде БТА.

Атанасов заяви, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.

Атанасов обяви още намеренията на партия "Трети март“ да участва в следващите парламентарни избори. Инициативният комитет включва представители от цялата страна, като по думите му са обхванати около 22–23 региона.

Финансирането на този етап е чрез членски внос на движение "Трети март". По данни на Атанасов организацията има около 5 хиляди членове. Несебър е избран за място на събитието заради културно-историческото значение на града.

В началото на пресконференцията беше приета и прочетена учредителна декларация. В декларацията се посочва, че Трети март е символ на свободата и българската държавност. Бъдещата партия се определя като гражданска общност с мисия да защитава независимостта на страната, националната идентичност и традициите. Основните ѝ ценности включват суверенитета, семейството, християнските ценности, националното единство, справедливостта, образованието и духовността, а целите ѝ са възраждане на националната гордост, защита на достойнството на гражданите, икономическо развитие и подкрепа за българското семейство.

Редактор "Екип на Петел"

Коментари
0
0
Горан (преди 12 секунди)
Рейтинг: 14838 | Одобрение: -5247
да го духат партията и лидера и барабар с тази мижитурка крадев дето ни натресе боташ 
да ама не
0
0
SANDOKAN1963 (преди 20 минути)
Рейтинг: 8737 | Одобрение: 1227
един  народ ,,,,  една  родина......един  водач....&lt;3
mobilis in mobili

