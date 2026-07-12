Движението е интензивно на "Капитан Андреево"

Снимка МВР

Движението е интензивно на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция ''Капитан Андреево'' на изход за леки автомобили и на ГКПП "Калотина" със Сърбия на вход за автомобили, съобщава на сайта си Глава дирекция "Гранична полиция".

На границата с Румъния трафикът е нормален всички преходи. От 08:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав, съобщи БТА.

Нормален е трафикът и на граничните преходи с Гърция. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония преминаването е нормално през всички ГКПП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!