Булфото

Движението между България и Гърция е блокирано от гръцките фермери, които парализираха транспорта по пътищата в страната и по всички граници.

Протестиращите се заканиха да не пропускат никакви превозни средства, но засега леките автомобили все още преминават и в двете посоки, предаде БНР.

Протестиращите земеделци от южната ни съседка изпълниха заканата си за 48-часова блокада на пътищата в Гърция, както и по всички граници.

В 8:00 часа сутринта беше спряно движението на камиони през граничния преход "Илинден-Ексохи", а в 12:00 часа земеделците с две ремаркета преградиха пътя между Кулата и Промахон. На място имаше служители на гръцката полиция, но до сблъсъци не се стигна.

Повечето шофьори на камиони знаеха за готвените блокади и бързаха да преминат границата в посока и към Гърция, и към България:

"Ние трябва да пътуваме и за благодарност, дето заобикаляме магистралите, най-накрая ни удържат и пари за нафта. Аз съм също земеделец, хората са си прави да си отстояват (исканията). Дали им позволяват гръцките власти? Ами, досега им позволяват, но сега пише, че повече отстъпки няма да им правят. Сигурно ще се стигне до по-сериозни конфронтации и до по-голямо напрежение";

"Еми, като в България, то в България не е изчистено от снеговалежа, тука ще бъдат затворени (пътищата) - идеално... Но тръгвам, няма как, трябва да товаря, от Серес".

"Влизам от Гърция към България, отбили са на места (движението), но се върви, техниката си стои, на пътя си е. В следващите дни не възнамерявам да пътувам".

За да подкрепят протеста на фермерите и справедливите им искания, на Промахон пристигнаха и представители на фермерските пазари:

"Ще затворим заедно с фермерите не само границите, а и пътищата - всичко, защото се борим за справедливост!"

Няма големи опашки на българска територия преди границата, тъй като още от сутринта на електронните табла на Агенция "Пътна инфраструктура" имаше информация за транспортната блокада в Гърция.

