Движението на българските гранични пунктове и преходи тази сутрин

снимка: МВР

Нормално се осъществява движението на българските гранично-пропускателни пунктове и гранични преходи, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

Нормално е движението и на граничните преходи с Румъния и Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности, напомниха от „Гранична полиция“. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!