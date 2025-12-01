реклама

Движението на всички гранични пунктове в страната тази сутрин

01.12.2025 / 08:21 0

снимка: МВР

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи, съобщава на страницата си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 06:00 часа.  

На границата с Турция, както и с Република Северна Македония, трафикът е нормален на всички пунктове.  

Нормален е трафикът на граничните пунктове със Сърбия. 

Движението нормално на всички гранични преходи с Румъния и Гърция.

От "Гранична полиция" напомнят, че на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Властите са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама