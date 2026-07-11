Движението по пътя Ботевград - Трудовец е ограничено заради катастрофа
Снимка: АПИ, илюстративна
Временно движението при км 198 по път I-3 в участъка Ботевград - Трудовец се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Два автомобила са се ударили, при което един от участниците в произшествието е пострадал леко, съобщиха за БТА от МВР.
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