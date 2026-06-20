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Движението по пътя Габрово - Трявна е затруднено заради самокатастрофирал моторист

20.06.2026 / 15:57 0

Снимка: ОДМВР-Габрово

Пътят Габрово – Трявна (в района на село Жълтеш) е временно ограничен за движение поради ПТП. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Сигнал за инцидента е подаден днес около 14:20 ч. на ЕЕН 112.

По първоначална информация е самокатастрофирал моторист.

На място има полицейски екипи, които регулират трафика и работят по изясняване на обстоятелствата около инцидента.

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