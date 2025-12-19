реклама

Движението по пътя Самоков - София е затруднено заради прегазени коне

19.12.2025 / 09:22 0

Снимка: Булфото

Движението по пътя Самоков - София на излизане от Самоков в посока столицата е затрудено заради две мъртви животни на шосето.

На място са служители на Аварийното звено към Община Самоков. 

Движението се регулира от полицията. 

Служителите казаха за БТА, че животните са коне и най-вероятно са били бутнати от камион. Труповете им ще бъдат премахнати, собственикът им предстои да бъде открит, допълниха служителите.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 2 секунди)
Рейтинг: 548964 | Одобрение: 103324
Като открият собственика - в затвора !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама