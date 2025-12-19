Движението по пътя Самоков - София е затруднено заради прегазени коне

Снимка: Булфото

Движението по пътя Самоков - София на излизане от Самоков в посока столицата е затрудено заради две мъртви животни на шосето.

На място са служители на Аварийното звено към Община Самоков.

Движението се регулира от полицията.

Служителите казаха за БТА, че животните са коне и най-вероятно са били бутнати от камион. Труповете им ще бъдат премахнати, собственикът им предстои да бъде открит, допълниха служителите.

