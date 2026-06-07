Движението през граничните пунктове и преходи със съседните държави тази сутрин

снимка: МВР

Движението през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната е нормално към 6:00 ч. сутринта, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП).

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от ГДГП.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция движението е нормално през всички ГКПП.

Преминаването през пунктовете на границата с Република Северна Македония също е нормално.

Трафикът е нормален на всички ГКПП със Сърбия, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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