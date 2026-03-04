Движението тази сутрин на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" е натоварено

снимка: МВР

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6.00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Трафикът е нормален и на граничните преходи с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония и Република Сърбия., предаде БТА

