Двоен гаф в „Семейни войни“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Двоен гаф допуснаха в „Семейни войни“. На въпроса, който бе зададен на участниците от семейство Маркови, които играха днес, бе: Когато купуваме жилище, винаги гледаме то да е близо до...?

Първият участник даде отговор Центъра, но бе изписан Ценър, а втория даде отговор мола, който бе изписан МОЛ.

Явно днес в шоуто е имало гладен редактор, който набързо е писал думите, ядейки букви и допускайки грешки.

Мол – търговски център, се съкращава с три малки букви. Съкращение с три големи букви, както е изписано, означава Материално отговорно лице.

Думата мол (от англ. mall) - търговски център, затворен за автомобили. Първоначалното значение на думата е алея, и по-специално една - заобиколената с дървета алея в парка Сейнт Джеймс в Лондон, на която англичаните играели вид крокет (pall mall) през XVII век.

