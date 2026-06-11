Двоен празник е днес!

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На 11 юни Православната църква отбелязва празника на чудотворната икона на Света Богородица "Достойно ест“, известна със своята забележителна история и с многото свидетелства за небесна помощ и закрила. На този ден вярващите почитат също паметта на светите апостоли Вартоломей и Варнава. Празникът е съпътстван от различни народни традиции, обичаи и поверия, както и от определени забрани, които се спазват според църковната и народната традиция, пише "Фокус".

Днес църквата почита и Св. Вартоломей, който е един от 12-те апостоли на Исус Христос. Името му означава "син на Толмеус", което намеква за неговия произход.

Неговият духовен път е свързан с мисионерска дейност в далечни земи – от Индия и Армения до Персия и Етиопия. Там, сред непознати народи и жестоки изпитания, апостолът не само разпространява Евангелието, но и чрез саможертвата си полага основите на християнската вяра.

Редактор "Екип на Петел",

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