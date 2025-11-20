Двоен скок на такса за храните

Пиксабей

БАБХ планира двойно увеличение на цените за преглед на свине и документи за транспорт

Държавата подготвя значително увеличение на административните такси за производителите, преработвателите и търговците на храни. Агенцията по безопасност на храните (БАБХ) планира да повиши цените на своите услуги, което предизвика остра реакция от страна на бизнеса.

Според браншови организации, новите тарифи липсва икономическа обосновка и прозрачност, съобщи БНР.

Ежедневен контрол и нови разходи

Изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България Диляна Попова изрази сериозно притеснение от готвените промени. Тя подчерта, че за разлика от други сектори, в хранителната индустрия таксите не са еднократни, а ежедневни.

"При нас тези такси не са еднократни. Таксите са ежедневни в кланиците и в транжорните се извършва също ежедневен контрол", заяви Диляна Попова, цитирана от националното радио.

Двойно поскъпване при свинете

В момента действащата тарифа е от 2017 година и съответства на европейския регламент за официален контрол. Новите предложения обаче предвиждат драстични скокове при определени дейности.

"При клане на едри преживни животни таксата за едно животно сега е 10 лева, предвижда се по новата тарифа, да стане около 11 лева. При прасетата обаче от 2 лева се предвижда таксата да стане около 4 лева, което е почти два пъти", обясни експертът.

Основният проблем според бизнеса не е самото увеличение, а липсата на яснота защо се налага то. "Проблемът е, че според нас е нарушен принципът на прозрачност, защото ние нямаме информация кое налага икономическата обосновка за това увеличение на таксите", допълни Попова.

Удар по транспорта на животни

Освен таксите за месопреглед в кланиците, увеличението ще засегне и съпътстващите документи. За да стигне животното от фермата до кланицата, то преминава клиничен преглед и получава ветеринарномедицинско свидетелство.

Досега за придвижването на едно прасе се е заплащала такса от 0.25 лева. Новите текстове предвиждат тя да скочи на 0.60 лева.

Попова направи бърза калкулация на ефекта от тази промяна: "Ако сметнем милион и сто прасета по 25 стотинки сега са 27 500 лева, а при двойното увеличение ще станат около 64 900 лева, които ще се плащат за придвижване на животни".

