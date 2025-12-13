Двоен скок на цената на среброто за година

снимка: pexels.com

Стойността на среброто се е увеличило приблизително двойно тази година, достигайки над 60 долара за унция.

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв, според EuroNews.

Рязко покачване в цената се отчита и при златото през последната година, но темповете, с които се движат стойностите на двата благородни метала не са еднакви, допълва Нова тв.

Според редица експерти златото традиционно се възприема като най-сигурният актив, но инвестицията търпи възвръщаемост бавно, а цената расте стъпаловидно. Среброто демонстрира значително по-бърз растеж, подкрепен както от инвестиционното, така и от индустриалното търсене.

ЯДанните показват, че цената на среброто е нараснала от приблизително 30 долара за унция в началото на годината до около 62 долара през декември, което представлява почти удвояване. Цената на златото от своя страна към 12 ноември е достигнала 4 135 долара за унция. За сравнение - това е покачване с 27 долара спрямо същото време на предния ден. Неговият растеж е по-умерен – приблизително 60% за годината като се сметне процентното увеличение на годишна база.

Основните фактори, които определят цените на двата скъпоценни метала са свързани с геополитическата обстановка в световен мащаб и основно в САЩ, заради ФЕД. По отношение на среброто ръстът се дължи на очакваните по-агресивни лихвени намаления от Федералния резерв, понижената доходност по лихвени активи, несигурността около евентуални американски мита върху вноса на сребро, както и изключително силното индустриално търсене.

