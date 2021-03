Дворецът разследва жалби срещу Меган Маркъл

Стоп Кадър CBS , Oprah With Meghan And Harry First Look |"Almost Unsurvivable"

Скандалното интервю, което Мегън Маркъл даде на Опра Уинфри, продължава да има последизи за нея. Бъкингамския двореец е наел кантора, която да разследва твърденията за грубо отношение на Меган Маркъл към нейни подчинени, съобщи ТАСС.

Избрана е правна кантора, която да разгледа твърденията. Нейни представители ще разпитват бивши и настоящи служители на кралския двор.

Те обвиняват херцогинята на Съсекс в грубо поведение към тях. Малко вероятно е принц Хари и Меган Маркъл да бъдат потърсени за въпроси.

Това може да обтегне отношенията допълнително. Решението идва след публикация на Таймс.

Те публикуваха разкрития на бивши служители в двореца, които твърдят, че Маркъл е демонстрирала грубо отношение към персонала. Двама от нейните сътрудници е трябвало да напуснат, заради огромния стрес на работа.

Представители на Маркъл отхвърлят твърденията, пише факти.бг.

