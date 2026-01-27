Двойна дъга над Варна

Кадър И. Димитрова, Варна, Фб

Двойна дъга се появи над Варна след бързия дъжд.

Температурите остават високи за сезона и няма никакъв шанс дъждът да се превърне в сняг.

Утре по Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!