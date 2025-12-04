Двойна разлика в цените на жилищата в един град

Пиксабей

Средната цена на жилищата в София е около 2300 евро за кв. метър. Но столичният пазар на имоти се характеризира с големи разлики в цените в зависимост от квартала, пише Труд бг.

Между най-достъпните райони на столицата и най-желаните от купувачите квартали разликите в цените е над два пъти, показват данни на консултантска компания на пазара на имоти.

В някои райони на “Люлин” средната цена на квадратен метър е 1800 евро, което нарежда квартала сред най-достъпните на столицата. В “Младост”, който е силно развит район с бизнес зони и добър транспорт, квадратният метър струва средно между 2300 евро и 3000 евро. В “Кръстова вада”, който се утвърди като един от най-премиум и модерни квартали в София, цените са средно над 3200 евро на кв. м., а в “Изгрев” цените са средно 3700 евро за квадрат.

Търсенето на жилища в столицата е изключително активно, а времето за продажба на имот е средно под един месец. В София са най-високите цени на имотите, но и във Варна, Пловдив, Бургас и Русе жилищата бързо поскъпват.

На второ място след столицата се нарежда Варна със средна цена на квадрат над 1750 евро. Пловдив и Бургас предлагат добро съотношение между цена, качество на имотите и бърза реализация на сделките.

В Пловдив средната цена на квадратен метър е над 1400 евро. Със среден престой на обява на пазара на имоти от около 20 дни, градът е на първо място по бърза реализация на сделките.

В Бургас цените са малко по-високи - средно 1550 евро/кв. м, но сделките стават няколко дни по-бавно, отколкото в Пловдив. В Русе средната цена на жилищата е около 1200 евро за квадрат.

В по-малките градове на страната и в курортите цените на жилищата са в много широки граници. Един от най-достъпните пазари в България е Троян, където средната цена на квадрат е 500 евро. Това е показател за недооценен пазар с потенциал, особено за хора, търсещи имоти за постоянен живот или дистанционна работа в по-спокойна среда.

В групата на най-достъпните градове са също Добрич, Хасково и Пазарджик, които се характеризират със стабилно търсене от местни жители.

В курортите цените са доста по-високи. В Банско средната цена на квадратен метър достига 1100 евро, заради интереса към ваканционните имоти и възможността да отдават под наем жилища в курорта краткосрочно на туристи. В Разлог средната цена на жилищата е по-ниска от тази в Банско. Интересно е, че в Шумен средната цена на квадрат е идентична с тази в Банско, въпреки че градът не е курорт, а индустриален и административен център с устойчива икономика.

Регионалните икономически центрове като Стара Загора, Велико Търново и Перник, където средните цени са между 1200 евро и 1300 евро за квадрат, са с балансиран между търсене и предлагане пазар. В Перник цените са много по-ниски от тези в София. Затова много хора живеят в Перник, но работят в София. Впечатление прави Плевен, където средната цена на квадратен метър надминава 1200 евро, което е над средното за градове във вътрешността на страната.

