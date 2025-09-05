Двойни ренти край един от най-красивите български градове

Пиксабей

Почти двойни над средното в България са рентите в Балчик.

Област Добрич запазва първото си място в страната по цена за наем и аренда на земеделска земя, въпреки че през 2024 година тя намаля с 12,4% спрямо предходната година. Средната цена за наем на един декар ниви в областта достигна 92 лева, което е спад от 105 лева през 2023 година, пише Про нюз Добрич.

Все пак рентата в Добричко остава значително над националната средна стойност от 60 лева за декар, като я надхвърля с 53,3%. След Добрич в класацията следват областите Разград и Силистра с по 84 лева, както и Плевен и Русе с по 72 лева за декар аренда.

На общинско ниво най-високи са цените за наем в община Балчик - 108 лева за декар. Общините Добрич град и Добричка са на второ място с по 95 лева на декар. Най-ниски арендни цени се отчитат в общините Шабла - 84 лева и Каварна - 87 лева за декар.

Цените за наем на земеделска земя в областта са претърпели значителни колебания през последните години. След пика от 125 лева за декар през 2022 година, рентата спадна на 105 лева през 2023-а и достигна до 92 лева през 2024 година. Въпреки тези колебания, Добричко остава най-атрактивният регион в страната за отдаване под наем на земеделски земи.

