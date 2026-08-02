Двойникът на Жан-Клод ван Дам е българин

снимка: Фейсбук, НСА "Васил Левски", София

Докато милиони гледат екшън сцените на големите екрани, малцина знаят, че зад много от тях стои българин. Цветолюб Илиев вече повече от десетилетие гради кариера като дубльор в холивудски продукции за милиони и успява да сбъдне мечтата си, като става личен дубльор на Жан-Клод Ван Дам.

От залата в Ботевград до големите екрани – така може накратко да се опише пътят на Цветолюб Илиев. Той започва като състезател по таекуондо, но точно спортът го отвежда и до Холивуд.

„Впоследствие имаше филм в България с Жан-Клод Ван Дам. Борислав Илиев реши, че съм подходящ дубльор и вече на снимачната площадка оттам тръгна всичко“, разказва пред bTV Цветолюб Илиев.

Така сякаш случайно започва кариерата му на каскадьор. Днес той е личен дубльор на идола си Жан-Клод Ван Дам.

„Имайки предвид, че като малък израснах с неговите филми и точно той е, може да се каже, мой кумир. Покрай него започнах да се занимавам с бойни изкуства, гледайки негови филми. След завършване на състезателната ми кариера във филмовата индустрия пътят ме срещна точно с този човек. Беше много вълнуващо“, споделя той.

Разлика между това да си професионален спортист и каскадьор има.

„В бойните спортове, които са с удари с ръце и с крака, ние учим как да изпълним техниката по най-краткия начин, най-скрито. Във филмите е тъкмо обратното – ударът трябва да бъде добре показан, да има хубав замах, за да се прочете от камерата, да се види от зрителите. Много е различно“, разказва Цветолюб Илиев.

Той участва във филми както у нас, така и в чужбина.

„Непобедимите“, който е сниман тук, в България, „Рамбо, Последна кръв“, който снимахме и в България, и в Испания, „Олд гард“ с Чарлийз Терон – с нея снимахме в Италия. „Джейсън Борн“, „Фаворитът“ със Скот Аткинс, който е известен в образа на Юри Бойка, също сниман в България. „Черната вдовица“ от поредицата на „Марвел“ със Скарлет Йохансон. „Последният дуел“ по истински случай. „Наполеон“ по истински документален филм. Доста са филмите“, разказва той.

Въпреки това Цветолюб Илиев остава в България и преподава таекуондо на млади спортисти в родния си град.

„След като спрях състезателната дейност, така се случи, че започна пътят ми към филмовата индустрия. Пак таекуондото е моята страст. Това е моят начин на живот, защото таекуондо за мен не е просто спорт. За мен това е начин на живот и се чувствам длъжен, че това, което съм научил, трябва да го преподавам и да надградя подрастващите“, казва той.

В школата си той учи деца, донесли на България медали от десетки международни първенства.

„Нашата школа е, може да се каже, от най-старите клубове в България и е с традиции в таекуондо. Един от водещите клубове е нашият в Ботевград. Точно тук съм започнал. Да, това е моят роден град Ботевград. Оттук съм започнал и тук продължавам“, посочва Цветолюб Илиев.

Въпреки холивудските ангажименти и кариерата зад граница Цветолюб казва, че всичко, което някога е търсил, вече е открил в България.

Редактор "Екип на Петел",

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