Двойно по-високи такси за туристите в Барселона

В поредния опит за ограничаване на свръхтуризма властите в Каталуния вдигнаха двойно туристическата такса за нощувките в Барселона.

Така от 1 април 2026 г. до 31 март 2027 г. посетителите на града може да плащат до 15 евро на нощ, а таксата става една от най-високите в Европа.

Мярката за двойно увеличение на туристическата такса беше одобрена от регионалния парламент на Каталуния в края на февруари. В резултат гостите на Барселона ще плащат от април до 12,5 евро за нощувка в апартамент под наем при 6,25 в момента.

Тези, които отсядат в хотели, ще бъдат таксувани между 10 и 15 евро на нощ според категорията - при от 5 до 7, 50 евро сега.

Така две нощувки за двама души в 4-звезден хотел може да се таксуват с 45,60 евро, без да се брои цената на самата стая.

Данъкът за гостите на града, които идват с круизен кораб обаче остава непроменен и е 6 евро.

Предвижда се една четвърт от приходите от таксите да се използва за облекчаване на жилищната криза в Барселона. Останалите ще се насочат към проекти за промоция на туризма.

От години жителите на Барселона протестират заради прекомерния брой туристи и липсата на достъпни жилища под наем заради пренасочването им към краткосрочно отдаване за посетители. През 2025 г. столицата на Каталуния е била посетена от почти 16 млн. туристи.

Местните власти планират и да забранят от 2028 г. отдаването на апартаменти под наем.

Преди решението за увеличение на туристическата такса, Барселона не беше сред най-скъпите градове в Европа в това отношение. След двойния ръст обаче столицата на Каталуния се изкачва до второто място, като единствено Амстердам таксува туристите по-скъпо.

Там налогът е 12,5% от цената на нощувката, или средно около 17 евро, допълва Флагман. От 2026 г. беше увеличен и ДДС върху тази услуга и данъчната тежест върху туристите вече е около 33 на сто.

Хотелиерите в Барселона се опасяват, че рязкото поскъпване може да отблъсне много посетители и не са доволни, че не е предпочетен по-плавен ръст, при който може да се отчита своевременно ефекта върху туристическия поток.

"Един ден ще убият гъската, която снася златните яйца", коментира Манел Касалс, генерален директор на Асоциацията на хотелите в Барселона, цитиран от "Ройтерс".

