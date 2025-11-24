Двойно убийство край Пловдив: Бивш военен застреля жена си и внука си, а после се самоуби

Булфото

Кървав инцидент в Пловдивско – Бивш военен застреля съпругата и внука си, после се самоуби

В петък вечерта (21 ноември) в пловдивското село Поповица е извършено тежко престъпление, което потресе местната общност. По информация, потвърдена от кмета Веска Мирчева пред NOVA, бивш военен е застрелял собствената си съпруга и внука си, а след това е сложил край на живота си.

Какво се знае досега?

Според данни от разследването, трагедията се е развила в дома на семейството. В момента служители на полицията и прокуратурата работят по случая, но официални подробности за мотивите и обстоятелствата около убийството все още не се съобщават. Очаква се по-късно днес органите на реда да предоставят допълнителна информация.

Реакцията на местната общност

Селото е в шок, а жителите коментират, че подобно кърваво престъпление в Поповица не е имало от години. Мнозина изразиха съболезнования и недоумение какво е могло да доведе до подобен фатален инцидент.

Очакванията към следствието

Разследващите работят по всички възможни версии, като вниманието е насочено към лични и семейни конфликти, които вероятно са предшествали трагедията. Официалното становище ще бъде обявено, след като бъдат събрани необходимите доказателства и проведени разпити.

