Двудневна диета с овесени ядки променя трайно нивата на холестерола

Една обикновена купа овесена каша често се счита за здравословна закуска, но нови изследвания показват, че тя може да има много по-силно въздействие, отколкото повечето хора предполагат.

Учени в Германия са установили, че консумацията на овесена каша в продължение на само два дни може да понижи значително нивата на холестерола, особено при хора с висок риск от диабет и сърдечни заболявания. Откритието е изненадващо, защото показва, че много кратка промяна в диетата може да има трайни ползи.

Проучването е проведено от изследователи от Бонския университет и в него са участвали хора с метаболитен синдром. Това състояние е много често срещано в съвременното общество и включва комбинация от здравословни проблеми като наднормено тегло, високо кръвно налягане, висока кръвна захар и нездравословни нива на холестерол, предаде БГНЕС.

Хората с метаболитен синдром са изложени на много по-висок риск от развитие на диабет тип 2, сърдечни пристъпи и инсулти. Поради това лекарите постоянно търсят прости начини за подобряване на здравето им, преди да се развият сериозни заболявания.

В експеримента доброволците спазвали строг хранителен режим в продължение на два дни. През това време те не консумирали почти нищо, освен варена овесена каша три пъти дневно, като им били разрешени само малки порции плодове или зеленчуци.

Всеки човек консумирал около 300 грама овесени ядки дневно и намалявал обичайния си калориен прием приблизително наполовина. Друга група участници също намалила калориите, но не консумирала овесени ядки, което позволило на изследователите да сравнят ефектите.

И двете групи отбелязали известно подобрение, тъй като по-малкото калории помагат на тялото да се възстанови. Групата, която консумирала овесени ядки, обаче отбелязала много по-големи ползи. Нивата на вредния LDL холестерол спаднали с около 10%, което е значително подобрение за здравето на сърцето.

LDL холестеролът често се нарича „лош“ холестерол, защото може да се натрупва в кръвоносните съдове, образувайки дебели плаки, които стесняват артериите. Ако една от тези плаки се разкъса, тя може да блокира притока на кръв към сърцето или мозъка и да причини сърдечен удар или инсулт.

Изследователите също така забелязали, че хората, които са били на овесена диета, са отслабнали и са имали леко понижено кръвно налягане. Още по-интересно е, че подобрението в нивото на холестерола е било видимо и шест седмици по-късно, дълго след като двудневната диета е приключила. Това предполага, че овесената каша може да предизвика по-дълбоки промени в организма, а не само краткосрочни ефекти.

Овесът има дълга история в медицинското хранене. Преди повече от век, преди да съществуват съвременните лекарства, лекарите са използвали диети на базата на овес за лечение на хора с диабет. Овесът съдържа големи количества разтворими фибри, особено вид, наречен бета-глюкан.

Тези фибри образуват гелоподобно вещество в храносмилателната система, което забавя усвояването на захарта и мазнините от организма. То също така помага за извеждането на холестерола от организма, което може да обясни защо овесът е толкова полезен.

Учените искали да разберат как точно овесът произвежда тези ефекти, затова изследвали чревните бактерии на участниците. Чревната флора на човека съдържа трилиони микроорганизми, които помагат за храносмилането и влияят на много аспекти на здравето. След диетата с овес броят на някои полезни бактерии се е увеличил.

Тези бактерии произвеждат естествени съединения, които изглежда поддържат здравословни нива на холестерол и подобряват начина, по който организмът обработва захарта. Някои от тези вещества могат да проникнат в кръвообращението и да повлияят на органите в целия организъм, което показва колко тясно е свързано здравето на червата с общото здраве.

Интересното е, че когато участниците по-късно са консумирали умерено количество овесена каша всеки ден в продължение на шест седмици, без да намаляват калориите, ползите са били много по-малки.

Това предполага, че кратък, интензивен план на базата на овес може да бъде по-ефективен от простото добавяне на малко овесена каша към нормалната диета. Изследователите смятат, че повтарянето на такъв план от време на време може да помогне на хората да контролират холестерола си, въпреки че са необходими повече проучвания, за да се потвърди тази идея.

